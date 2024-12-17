Миротворча місія в Україні: президент Фінляндії закликав не забігати наперед

Президент Фінляндії Александр Стубб застерігає від забігання наперед на тлі обговорень деякими європейськими лідерами ідеї миротворчої місії в Україні, повідомляє Європейська правда.

"Александр Стубб застерігає від забігання наперед, коли європейські лідери обговорюють можливу миротворчу операцію в Ук ﻿﻿ раїні після досягнення миру" , – йдеться у повідомленні Yle.

Стубб представляє Фінляндію в Таллінні на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де сьогодні обговорюється це питання.

Президент Фінляндії не займає конкретної позиції щодо самої можливої операції.

За словами Стубба, операція потребуватиме дозволу ООН. Крім того, наразі немає миру, і Стубб вважає, що Україні насамперед потрібна зброя.

На запитання про послання Стубба до Росії, він відповів одним словом: "Відступайте".