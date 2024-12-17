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CCО показали, як знищують військових КНДР у Курській області

CCО показали, як знищують військових КНДР у Курській області

Спецпризначенці ССО оприлюднили відео бойової роботи зі знищення військових КНДР у Курській області, протягом трьох днів було вбито 50 північнокорейців, які беруть участь у війні на стороні Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило командування ССО Збройних сил у Facebook.

"Воїни 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47".

Повідомляється, що також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. Бої тривають.

Що передувало:

  • Українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.
  • 15 грудня ГУР повідомило, що військові КНДР відкрили "дружній вогонь" і вбили 8 "кадировців".
  • У понеділок в ГУР заявили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Воробжа, Мартиновка Курської області дпідрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ймовірно намагаються приховати втрати бійців з КНДР.

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