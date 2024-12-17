Атака дронів на Київ: у ряді районів зафіксовано падіння уламків
Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у трьох районах столиці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.
В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль.
У Печерському - уламок пошкодив вікно в житловому будинку.
В Дніпровському - уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
Що передувало: О 9:47 у столиці оголосили повітряну тривогу через російські ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона. О 10:03 повідомили про відбій загрози для Києва.