Атака дронів на Київ: у ряді районів зафіксовано падіння уламків

Внаслідок атаки російських безпілотників 17 грудня у Києві зафіксували падіння уламків у трьох районах столиці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль.

У Печерському - уламок пошкодив вікно в житловому будинку.

В Дніпровському - уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Що передувало: О 9:47 у столиці оголосили повітряну тривогу через російські ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона. О 10:03 повідомили про відбій загрози для Києва.