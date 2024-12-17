Бойко прийшов на допит в СБУ

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко у вівторок 17 грудня прийшов на допит у Службу безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За даними джерела, спецслужба викликала політика на допит щодо його останніх заяв.

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