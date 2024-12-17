У Польщі антиукраїнська партія на третьому місці у рейтингу

У Польщі керівна "Громадянська коаліція" має підтримку 31,9% респондентів, а опозиційна "Право і справедливість" – 28,9% респондентів. Про це свідчать результати опитування Opinia24 для RMF FM, опубліковані у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Якби вибори до Сейму відбулися цієї неділі, їх виграла б "Громадянська коаліція" з підтримкою 31,9%.

Згідно з опитуванням, "Право і справедливість" могла б розраховувати на 28,9% підтримки, а антиукраїнська "Конфедерація" – на 14,2%. Далі, згідно з опитуванням, йдуть "Третій шлях" (9,5%) і "Нова лівиця" (5,9%).

Опитування також показало, що "Громадянська коаліція" отримає більше голосів від жінок, ніж від чоловіків (39% до 26%). Партія "Право і справедливість" також користується більшою підтримкою серед жінок (30% до 28%). Ситуація діаметрально протилежна щодо "Конфедерації". За неї хочуть проголосувати 21% чоловіків і лише 6% жінок.

Опитування також показує, що "Конфедерація" перемагає серед молодих виборців (від 18 до 39 років) з 29% підтримки. Серед наймолодшого електорату (18-29 років) друге місце посідає "Громадянська коаліція" (22%), а в категорії 30-39 років – партія "Право і справедливість" (25%), йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося методом CATI на вибірці 1000 осіб.