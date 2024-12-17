Мінекономіки: В Україні планують розпочати виробництво японських пікапів
В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", - сказала вона під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.
Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.
"Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків", - додала чиновниця.
Пікап - це тип автомобіля з відкритою вантажною платформою позаду кабіни. Пікапи популярні для перевезення вантажів та часто використовуються в сільському господарстві, будівництві або як транспорт для активного відпочинку.
Пікап - автомобіль з вантажністю до 1 т та повною масою до 4,54 т. Іноді є модифікацією легкового автомобіля або позашляховика існуючих зразків.
Нагадаємо, з січня по вересень 2024 року на купівлю нових легкових авто українці витратили 93 млрд гривень, що на 21% більше, ніж минулого року.