The Economist: Україна втратила половину територій, які контролювала на Курщині

Станом на середину грудня – через 4,5 місяці після заходу ЗСУ в Курську область РФ – Україна втратила половину раніше контрольованих територій, нині кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону, cитуація ускладнюється через погодні умови та постійні обстріли, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Economist.

Видання поспілкувалося з військовими, які відверто розповіли про проблеми України на цій ділянці фронту.

Зокрема, командир артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади майор Іван Бакрев каже, що російські війська "закручують гайки", і що так було ще до того, як у бій вступили північнокорейські солдати.

За його словами, росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому – в людях, артилерії, техніці – і "перемикаються" між механізованими і піхотними атаками з потужним ефектом.

Бакрев зазначив, що Україна вже втратила "близько половини" територій, які колись контролювала. Відступ почався, коли наприкінці вересня Україна замінила елітні підрозділи на менш загартовані.

"Це було помилкою" , – вважає майор.

Зараз, за словами Бакрева, росіяни намагаються відрізати основне угруповання ЗСУ від України, атакуючи зі східного та західного флангів.

"Кожен підрозділ на Курщині перейшов до оборони" , – розповів він.

Видання зазначає, що терміновість російської контратаки може бути пов'язана з наближенням інавгурації Дональда Трампа.

"Путін хоче, щоб до 20 січня питання Курщини було вирішеною справою, а не незручною темою для обговорення. Володимир Зеленський, схоже, так само рішуче налаштований зберегти цю територію як розмінну монету. Українці тримаються, хоча умови на землі (і під нею) стають дедалі похмурішими" , – пише The Economist.

Про важкі умови боїв на Курщині розповів 33-річний сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Мокрицький. За його словами, росіяни можуть скинути "до 40 планерних бомб на одну позицію протягом кількох годин".

"Дощ, сльота, сніг, холод, багнюка, жуки, черв'яки, щури і планерні бомби…На Курщині смерть завжди поруч, вона практично тримає тебе за руку" , – сказав Мокрицький.

Водночас він додав, що українські війська досі знаходили способи реагувати на нові виклики – навіть на російські хімічні атаки.

"Якби над нами з'явилася Зірка Смерті, ми б знайшли вихід" , – наголосив Мокрицький.

Видання акцентує, що 4,5 місяці, можливо, занадто короткий термін, щоб судити про Курську операцію.

"Ця операція, яка народилась у момент відчаю для України, чий головнокомандувач Олександр Сирський опинився перед загрозою звільнення, не досягла своєї мети – відволікти війська від головних зусиль Росії в Донецькій області. Вона коштувала Україні втрати частини елітних військ. Але вона послабила тиск в інших регіонах і дала Україні рідкісну політичну підтримку в несприятливий для неї рік. Солдати, схоже, вважають, що контрнаступ був того вартий, хоча б для того, щоб дати росіянам дозу їхніх власних ліків" , – пише The Economist.