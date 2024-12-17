Україна знову на третьому місці в Європі за рівнем відкритості даних

Україна втретє поспіль входить до трійки рейтингу Open Data Maturity з показником відкритості даних у 97%. Про це йдеться у повідомленні міністерства цифрової трансформації України з посиланням на дані рейтингу, повідомляє Укрінформ.

"Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, коли середній показник у Європі — 83%. А з 2020 року ми піднялися в рейтингу з 17-го місця на 3-тє — це результат постійної роботи нашої команд" , - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у Мінцифри, Україна третій рік поспіль входить до топ-3 країн за рівнем розвитку відкритих даних. Цьогоріч у дослідженні взяли участь 34 країни, першість отримала Франція, а друге місце посіла Польща.

"Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики" , - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.