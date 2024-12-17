В Україні через негоду є знеструмлення у 16 областях

Станом на ранок 17 грудня через негоду залишилися без електропостачання 397 населених пунктів у 16 областях. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок складних погодних умов (сильний дощ, мокрий сніг, вітер) – станом на ранок були знеструмлені 397 населених пунктів у 16 областях. Найбільше – на Хмельниччині. Ремонтні бригади обленерго працюють над ліквідацією наслідків негоди. Заживлення знеструмлених абонентів очікується до кінця доби" , - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" зазначає, що споживання електрики станом на 06:00 вівторка було на 2% нижчим за відповідний показник попереднього дня. Застосування відключень світла не прогнозується, однак у період із 8:00 до 22:00 є потреба в ощадливому споживанні електрики.

Імпорт електроенергії 17 грудня відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 20 903 МВт-год.

Своєю чергою, Міністерство енергетики повідомляє, що за добу 16 грудня ремонтні бригади відновили електропостачання 42 107 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.