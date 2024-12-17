На кордоні з Польщею повноцінно запрацює новий пункт пропуску

У п’ятницю, 20 грудня, запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Європейська правда.

Як зазначив Шмигаль, починаючи з 20 грудня буде працювати пункт пропуску на кордоні з Польщею "Нижанковичі – Мальховичі".

Це рішення затвердили відповідною угодою між урядами України та Польщі, проінформував Шмигаль.

Пункт буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту, а пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Український прем’єр акцентував, що відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту.

Зазначимо, 29 вересня пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі – Мальховичі" тимчасово припинив роботу.