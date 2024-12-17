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Повітряні сили: ППО збила 20 безпілотників, ще один – у повітрі

Повітряні сили: ППО збила 20 безпілотників, ще один – у повітрі
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

У ніч на 17 грудня російські війська запустили по Україні ударні та імітаційні безпілотники. Сили ППО збили 20 "Шахедів" та безпілотників інших типів, ще 10 – не досягли цілей. Один дрон перебуває у повітрі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти запустили 31 безпілотник з районів Брянськ, Орел (РФ).

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА – в повітрі!", – йдеться у повідомленні.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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