TikTok звернувся до Верховного суду США для запобігання блокування соцмережі

TikTok звернувся до Верховного суду США з проханням тимчасово заблокувати федеральний закон, який зобов’язує його китайську материнську компанію ByteDance продати платформу, інакше їй загрожує заборона, повідомляє Лівий берег.

Закон про відчуження або заборону набуде чинності 19 січня, і додаток може бути заборонено на одному з його найбільших ринків.

Президент Джо Байден підписав закон у квітні, намагаючись усунути потенційні ризики національній безпеці від TikTok, зокрема через зв’язки соцплатформи з Китаєм.

Міністерство юстиції США заявило, що TikTok становить загрозу нацбезпеці, оскільки має конфіденційні дані про користувачів США.

TikTok стверджує, що згідно з Першою поправкою до Конституцію новий закон порушить права 170 мільйонів американських користувачів, які користуються додатком.

На початку цього року компанія попросила колегію федеральних апеляційних суддів скасувати закон, але на початку грудня апеляційний суд відхилив запит. Тоді TikTok заявив, що оскаржить це рішення у Верховному суді.

Платформа заперечує надання даних китайському уряду.

Додамо, обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого терміну, але від тоді змінив думку. Вчора республіканець Трамп заявив, що TikTok допоміг йому встановити контакт з молодими виборцями. “У моєму серці є тепле місце для TikTok”, ‒ сказав Трамп на пресконференції у Флориді.

За інформацією американських ЗМІ, генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу зустрівся з Трампом у Флориді.