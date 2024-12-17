Український футболіст Мудрик здав позитивний тест на допінг

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що його проба на допінг виявилася позитивною. Проте він зберігає надію, що незабаром повернеться на поле.﻿ Про це гравець написав у себе в Instagram, повідомляє Чемпіон.

"Я можу підтвердити, що отримав повідомлення про те, що зразок, який я надав ФА, містив заборонену речовину. Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і зберігаю надію, що незабаром повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу" , – йдеться у повідомленні.

Як нещодавно повідомлялося, Мудрику загрожує чотири роки дискваліфікації. Очікується, що найближчими днями буде відкрито пробу «B».

За інформацією The Athletic, в аналізах Михайла виявили мельдоній, поширений у Росії та країнах Балтії. У ЗМІ також повідомили, що позитивний тест на допінг він здав після матчу збірної України в листопаді.

Цей інцидент прокоментував сам клуб. У заяві йдеться про те, що Челсі разом з Мудриком працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включно з Михайлом, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин.

І Михайло, і клуб тепер працюватимуть із відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. Клуб не надаватиме подальших коментарів», - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик пропустив 4 поспіль матчі Челсі. Востаннє в заявку українець входив ще 1 грудня в матчі АПЛ проти Астон Вілли, після чого лондонці заявили, що українець захворів. Останнім гучним прикладом проваленого допінг-тесту був випадок із Полем Погба, який отримав 4-річну дискваліфікацію. Але пізніше її було скорочено до 18 місяців. Це все одно не врятувало француза від розриву контракту з Ювентусом.

Це не перший допінг-скандал в українському футболі. Найбільш відомі скандали з футболістами «Шахтаря» Даріо Срною (17 місяців), Олександром Рибкою (2 роки), а також нападником «Динамо» Артемом Бесєдіним (1 рік).