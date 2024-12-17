У мережі з'явилися кадри ліквідації російського генерала Кириллова у Москві

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кириллова, за яким, за даними джерела "Української правди", стоїть Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в спецслужбах.

Згідно з записом, генерал Кириллов із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм. Щойно вони опиняються в зоні дії – самокат злітає в повітря.

Ще одне відео безпосередньо підриву російського генерала Кіріллова в Москві pic.twitter.com/6uLolCQS2d — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

Що передувало: 17 грудня у столиці Росії - Москві - внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник. Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті. Було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом

Слідчий комітет Росії кваліфікував як теракт загибель начальника військ РХБЗ ЗС РФ Кириллова, а також його помічника.

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Напередодні СБУ заочно повідомила Кириллову підозру у воєнному злочині. За наказом цього російського генерала з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Упродовж повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медзакладів України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.