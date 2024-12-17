Румунська компанія заборгувала майже 2,5 млн євро "Енергоатому" за електрику – ЗМІ

НАЕК "Енергоатом" у період з 11 по 18 серпня 2022 року поставив румунській компанії "A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" 7858 МВт-год енергії на загальну суму 3,61 мільйона євро, з яких покупець сплатив лише 1,13 мільйона євро і на цьому все. Проблему із рештою заборгованості близько 2,48 млн євро компанія вирішує досі, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначили джерело видання, сумнівність компанії-покупця була очевидною усім на ринку, а контракт з "Енергоатомом" взагалі був чи не єдиною підприємницькою активністю цієї фірми. Тому головне питання в тому, чи свідомо НАЕК пішов на угоду з шахраями (що передбачало б злий умисел), чи несвідомо (що є неприпустимими безглуздям для компанії такого рівня).

Розголосу в Україні історія не набула, але румунські медіа висвітлювали її доволі детально.

Так, 5 серпня 2022 року Енергоатом, через свою дочірню компанію "Енергоатом Трейдинг", уклала угоду про експорт електроенергії в Румунію з місцевим приватним трейдером і постачальником, який отримав профільну ліцензію від Національного органу регулювання енергетики в Румунії (ANRE) лише за дев'ять місяців до цього, у листопаді 2021 року. Угода передбачала постачання електроенергії до українсько-румунського кордону протягом серпня 2022 року в максимальному обсязі до 44 640 МВт-год за ціною 609 євро/МВт-год.

У лютому 2023 року, зрозумівши, що повної оплати точно не буде, «Енергоатом» поскаржився на контрагента в Арбітражний суд Стокгольмської торгової палати й у серпні минулого року отримав рішення, яким "A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" зобов’язали виплатити НАЕК загалом майже 3 мільйони євро (заборгованість по оплаті за поставлену енергію плюс відсотки, штрафні санкції та арбітражні витрати).

Однак перед виголошенням арбітражного рішення, у травні 2023 року "A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" подала заяву про банкрутство в Румунії. Місцевий суд прийняв цю заяву наступного місяця, у червні. Наразі тривають суди про визнання рішення Стокгольмського арбітражу в Румунії, що дозволило б "Енергоатому" хоча б долучитися до пулу кредиторів збанкрутілої компанії. Щоправда, це навряд чи дозволить погасити хоча б частину боргів.

"A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" – типова "схемна" компанія, що неодноразово міняла види діяльності (від адміністрування вебсайтів до енерготрейдингу), директорів та назви. Показово, що наприкінці липня 2022 року, тобто незадовго до підписання контракту на імпорт енергоресурсів від НАЕК «Енергоатом», контроль (80% акцій) над "A+++ Stream Energy And Gas SA" перебрав українець з румунським громадянством Юріє Тагільцєв, який став одноосібним керівником компанії без персоналу.