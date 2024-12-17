У ГУР розповіли, як воюють війська КНДР у Курській області

За даними української розвідки, після значних втрат підрозділи КНДР у ворожій армії намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють на Курщині, повідомляє Українська правда.

"Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України" , – йдеться у повідомленні ГУР.

Держава-агресор Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області.

За даними ГУР, перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів – до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.

Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

Головне управління розвідки наголошує: постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій.