Справу Тищенка за незаконне позбавлення волі людини передали до суду
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі, повідомляє Українська правда.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Тищенко перебуває під запобіжним заходом у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета стеження.
Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.
За даними слідства 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого – учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.
"Стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої – обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді", – повідомили в Офісі генпрокурора.