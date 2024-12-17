Справу Тищенка за незаконне позбавлення волі людини передали до суду

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі, повідомляє Українська правда.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Тищенко перебуває під запобіжним заходом у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета стеження.

Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

За даними слідства 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого – учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.