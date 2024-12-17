ЄС вперше запровадив санкції проти власного громадянина за торгівлю російською нафтою

Громадянин Нідерландів Нільс Троост став першим громадянином ЄС, проти якого запровадили санкції через ймовірну торгівлю російською нафтою за цінами, що перевищують встановлений західними країнами поріг цін. Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Троост, який нібито планував будуватися в Ізмаїлі, зараз живе у Швейцарії й відкидає звинувачення, стверджуючи, що санкції стали результатом кампанії його колишнього бізнес-партнера Гаурава Кумара Шрівастави.

За даними ЄС, компанія Трооста Paramount Energy and Commodities SA перевела свій російський бізнес на дубайську "дочку" Paramount DMCC, яка потім неодноразово торгувала нафтою за цінами вище встановленого обмеження в 60 дол за барель.

Троост стверджує, що діяв за порадою юристів і що компанії в ОАЕ не зобов'язані дотримуватися обмеження цін.

Його також звинувачують у зв'язках з гонконзькою компанією Livna Shipping (вона теж торгувала російською нафтою в обхід цінового обмеження), хоча він надав документи про продаж свого бізнесу в цій компанії ще у 2018 році.

Повідомляється, що Троост планує оскаржувати санкції ЄС.