Мелоні закликає Європейський Союз до співпраці з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила у вівторок, що Європейський Союз повинен бути прагматичним і відкритим з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, щоб уникнути торгівельної війни. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

"Важливо зберігати прагматичний, конструктивний і відкритий підхід до нової адміністрації Трампа, використовуючи сфери потенційного і плідного співробітництва між ЄС і США і намагаючись запобігти комерційним суперечкам, які, безумовно, нікому не принесуть користі" , – сказала Мелоні у своєму виступі в італійському парламенті напередодні саміту Європейської ради в Брюсселі в четвер.

Наразі Мелоні є одним з найближчих потенційних союзників Трампа серед лідерів ЄС, являючи собою міст між ЄС та командою обраного президента США.

Вона була однією з перших європейських лідерів, які привітали його з перемогою на виборах у листопаді, а Трамп назвав її "справжнім живчиком".

У четвер Трамп заявив, що готовий працювати з Мелоні. "Вона фантастична. Вона фантастичний лідер і людина" , – сказав він.

Щодо погрози Трампа ввести тарифи на європейські товари Мелоні раніше заявила, що ЄС повинен зосередитися на собі, а не на тому, "що США можуть зробити" для Європи.

"Не питайте, що США можуть зробити для вас, запитайте, що Європа повинна зробити для себе" , – сказала вона напередодні зустрічі лідерів ЄС у Будапешті 8 листопада.