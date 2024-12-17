Рада спростила торгівлю вживаними автомобілями

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення торгівлі вживаними авто. Відтепер автодилерам не потрібно буде ставити їх на облік в процесі перепродажу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №9083﻿ підтримали 270 депутатів.

Згідно з документом, суб’єкти господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту, зможуть викуповувати і реалізовувати транспортні засоби без постановки їх на облік в сервісних центрах МВС та ТЦК.

"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки" , - написав автор законопроєкту, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, починаючи з 2010 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, позбавлені можливості скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе.

Вони зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

"Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача" , - йдеться в документі.

Крім того, при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

Основні норми

Законом вносяться зміни:

До закону "Про дорожній рух" в частині звільнення суб’єктів господарювання, як і здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центр МВС, від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Нагадаємо, впродовж листопада 2024 року український автопарк поповнили 14,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.