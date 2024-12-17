Трамп зрадів відставці "токсичної" канадської віцепремʼєрки українського походження

Обраний президент США Дональд Трамп позитивно поставився до відставки віцепремʼєрки та міністерки фінансів Канади Христі Фріланд. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, повідомляє Європейська правда.

У дописі Трамп укотре назвав Канаду "Величним Штатом", який, за його словами "приголомшений" відставкою Фріланд.

"Її поведінка була абсолютно токсичною і зовсім не сприяла укладанню угод, які були б корисними для дуже нещасних громадян Канади. Нам її не бракуватиме!!!" – додав він.

Христя Фріланд, яка має українське походження, напередодні несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єром Джастіном Трюдо.

Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому – оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.