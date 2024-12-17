Папа римський заявив, що на нього готували два замахи під час поїздки до Іраку

Папа римський Франциск заявив, що у 2021 році під час візиту до Іраку на нього готували два замахи, але їх викрили британська розвідка та іракська поліція. З посиланням на газету Corriere della Sera, яка цитує уривки майбутньої автобіографії понтифіка Spera, повідомляє Ліга.net.

Франциск розповів, що йому настійно не рекомендували відвідувати Ірак у березні 2021 року нібито через активну пандемію COVID-19, особливо в Мосулі, куди він планував вирушити.

Попри це, Франциск вирішив не скасовувати поїздку. Як тільки він прибув до Багдада, британська розвідка попередила іракські правоохоронні органи про можливі теракти. Зокрема, повідомлялося про жінку-терористку, яка планувала підірвати себе під час візиту папи до Мосула.

Пізніше понтифік запитав ватиканську службу безпеки про подальшу долю терористів-смертників. У відповідь він почув лаконічне пояснення командира: "Їх більше немає". Іракські правоохоронці перехопили терористів і змусили їх здійснити підрив. Папа додав, що цей епізод справив на нього глибоке враження, назвавши його "отруйним плодом війни".

Попри небезпеку, Франциск продовжив свою триденну подорож до шести міст Іраку. Він наголосив, що його місія мала символічний характер, адже він приїхав як "паломник миру". Для гарантування безпеки візиту було залучено близько 10 000 іракських поліціянтів, а в країні запровадили комендантську годину для мінімізації поширення COVID-19.