Захід має надати обіцяну допомогу для утримання Україною Покровська – ЗМІ

На тлі планів Російської Федерації захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва повинні виконати свої обіцянки щодо підтримки нашої держави. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

"Критично важлива шахта в Покровську на сході України стала основним об’єктом зусиль Росії, спрямованих на максимальне розширення території. Зараз російські війська перебувають у 5 км від неї. Дрони-камікадзе вражають цивільні автомобілі навколо шахти, а минулого тижня компанія Метінвест, яка володіє шахтою, закрила й евакуювала одну з трьох її шахтних стволів. Наразі мало надії протриматися довше, ніж кілька днів. Її втрата коштуватиме Україні, яка перебуває у стані війни, до половини її майбутнього виробництва сталі" , – йдеться у матеріалі.

Покровськ є мішенню з багатьох причин, кажуть журналісти, це важливий залізничний і автомобільний вузол для постачання українських оборонних ліній. Це одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області, яка є однією з чотирьох областей (на додаток до Криму), які, за твердженням Путіна, були анексовані. Крім того, тут знаходиться єдина в Україні шахта, яка видобуває коксівне вугілля для карбонізації сталі.

"Лідери Європи неодноразово заявляли, що підтримають Україну в досягненні врегулювання. Тоді чому затримується надання допомоги? Такого врегулювання неможливо досягти доти, доки Росія вважає, що може здобути перемогу на полі бою" , – кажуть у Bloomberg.

"Адміністрація Байдена поспішає використати всю допомогу, що залишилася в її розпорядженні до інавгурації Трампа. Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати ще 650 мільйонів євро на високотехнологічні системи протиповітряної оборони Iris-T і Patriot, які мають бути поставлені до кінця року" , – зазначили у статті.

Журналісти наголошують, що найбільше розчаровує величезний розрив між тим, що Європа пообіцяла, і тим, що вона фактично зробила, який, за оцінками Кіля, становить лише 125 млрд євро. Частково цю різницю можна пояснити тим, що 52 млрд євро зобов'язань Європа взяла на себе лише цієї осені, коли нарешті погодила механізм використання заморожених російських активів як застави для кредитів Києву. Але це все одно залишає Європі 64 мільярди євро заборгованості.

Виснажені захисники Києва потребують усієї зброї та боєприпасів, які вони можуть зараз отримати. Україна відчайдушно потребує і хоче припинення війни, але для того, щоб Росія погодилася на справжній мир, а не просто на чергову паузу між вторгненнями, президенту Володимиру Зеленському потрібна сильна рука за столом переговорів. Наразі Росія не має стимулу йти на компроміс, бо вона перемагає.

Видання акцентує увагу на тому, що серед поточних проблем України з набором і утриманням особового складу є відчуття, що західна підтримка — а отже, зброя і боєприпаси, необхідні для виживання на фронті, не кажучи вже про перемогу, — стають дедалі більш дефіцитними.

"Йдеться не про надання Києву потенційно провокаційних нових категорій озброєнь. Частина того, що потрібно Україні, має надходити із західних запасів та виробників, як, наприклад, обіцяна Шольцем система протиповітряної оборони.