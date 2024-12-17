Нардеп Бойко після візиту до СБУ записав з вибаченням

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко після відвідання СБУ записав відео з вибаченням перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем, повідомляє Укрінформ.

"Я точно не хочу, щоб моя заява використовувалась РФ та воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії та нападу на нашу країну" , - сказав він і вибачився перед українцями.

Бойко після візиту до СБУ вибачався перед українцями. Міг би й українською...Далі буде... pic.twitter.com/UiEfB8Jrgb — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) December 17, 2024

Як повідомлялося, раніше Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою", тобто російською, в Україні.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народного депутата Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.

Депутатська група "Платформа за життя та мир" створена з членів колишньої ОПЗЖ.

Сам Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.