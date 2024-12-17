Зеленський висловив сподівання на тісніші контакти з Трампом після його інавгурації

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що тісніші контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом розпочнуться після його інавгурації. Про це глава держави заявив під час виступу на Конгресі місцевої та регіональної влади у Львові, повідомляє Суспільне.

За словами Зеленського, наразі триває період «знайомства» з Трампом, тоді як співпраця з адміністрацією чинного президента Джо Байдена продовжується.

«Він [Трамп] не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних своїх можливостей. Поки не було інавгурації нового президента США. І поки цього не було — ми працюємо з президентом Байденом. Вони [адміністрація Байдена] збільшують зараз кількість рішень, кількість військових пакетів і кількість виділених грошей. Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інавгурації нового президента США, будемо зустрічатися» , — сказав президент.

Президент також висловив очікування, що команда Трампа після вступу на посаду продовжить підтримку України та не зупинить допомогу.

Він підкреслив, що розраховує на підтримку українського плану перемоги та готовий до нових пропозицій з боку Трампа.