"Слуга" Куницький досі не повернувся до України із закордонного "відрядження"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, який виїхав з України в другій половині вересня цього року, не повернувся на батьківщину. З посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Востаннє "слуга" Куницький голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня.

Відтоді на сайті парламенту в історії голосувань навпроти прізвища нардепа значиться "Відсутній".

Джерело підтвердило, що станом на 17 грудня Куницький в Україну не повертався.

Нагадаємо, джерела у правоохоронних органах повідомили, що Куницький у вересні 2024 року виїхав у відрядження.

У Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ написали, що він утік з країни.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук на запитання УП відповіла, що не має відомостей про місцезнаходження Куницького та "не коментуватиме чутки".

В Апараті ВР на запит "Української правди" відповіли, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію…, тому не можуть бути надані".