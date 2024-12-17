Нова влада Сирії вважає, що РФ має переглянути свою присутність на території країни

Новий перехідний уряд Сирії заявив, що Росія повинна переглянути свою присутність на території країни. Заява пролунала через тиждень після повалення багаторічного режиму Башара аль-Асада. Новий уряд також заявляє, що готовий вступати в контакти з усіма країнами, щоб прокласти нове майбутнє Сирії. З посиланням на EuroNews, повідомляє Лівий берег.

Речник політичного департаменту нового перехідного уряду Сирії закликав Росію переглянути свою присутність у країні, яка стала їхнім союзником, після повалення режиму Асада.

Видання зазначає, що було помічено колону російської військової техніки, яка прямувала з прибережного міста Латакія на південь у бік міста Тартус.

Росія має 2 військові бази в Сирії: авіабазу “Хмеймім” поблизу портового міста Латакія та військово-морську базу у місті Тартус на узбережжі Середземного моря. Вони вважаються одними з найбільш стратегічно важливих військових форпостів Кремля.

Об’єкт у Тартусі є особливо критичним, оскільки він забезпечує Росії єдиний прямий доступ до Середземного моря та базу для проведення військово-морських навчань, розміщення військових кораблів і навіть розміщення атомних підводних човнів.

Західні аналітики та розвідка кажуть, що Кремль бере участь у широкомасштабному виведенні військ із Сирії, хоча Москва це ще не підтвердила.

Обейда Арнаут, речник нового перехідного уряду Сирії, призначеного повстанською групою Хаят Тахрір аш-Шам (HTS), відповідальною за повалення Асада, каже, що останні дії Росії в Сирії були неоднозначними.

Він наголошує, що їхнє рішення вивести кораблі ВМС із портів і перемістити флоти військової техніки з баз не вказує чітко, чи Кремль справді відступає, чи це частина їхніх регулярних переміщень.

"Я вважаю, що Росія повинна переглянути свою присутність на території Сирії, а також свої інтереси. Їхні інтереси були пов’язані зі злочинним режимом Асада. Вони можуть переосмислити та взяти на себе ініціативу зв’язатися з новою адміністрацією, щоб показати, що у них немає ворожнечі з сирійським народом і що ера режиму Асада нарешті закінчилася" , - сказав він.

Арнаут каже, що новий уряд веде переговори на найвищому рівні з багатьма країнами світу. У розмові з арабськими ЗМІ він підкреслив, що Сирія вступила в новий етап, етап, зосереджений на виправленні десятиліть внутрішнього розколу та майже 14 років жорстоких боїв.

Він продовжував казати, що нова політика Сирії — це політика відкритості, підхід, який спрямований на побудову хороших відносин зі своїми сусідами та світом.