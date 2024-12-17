В Естонії закликають лідерів НАТО "готуватися до війни" - The Times

НАТО має намір підвищити цільовий показник видатків на оборону до 3% національного ВВП, заявив в інтерв'ю The Times прем'єр-міністр Естонії, повідомляє Дзеркало тижня.

Крістен Міхал сказав, що якщо союзники хочуть миру, вони повинні готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може розпочатися протягом наступних п'яти чи десяти років.

"Росія має менталітет, що війна — це щось священне, що це священна війна, і вона проти всіх" , — сказав він.

Міхал також вважає, що Кремль буде готовий розпочати змістовні мирні переговори лише тоді, коли західні прихильники України поставлять її в "сильну позицію".

"Росія не показала, що Путін змінив свої цілі. Моя оцінка полягає в тому, що він змінить свої цілі лише тоді, коли буде зустрінутий силою і нічим іншим" , — додав Міхал.

Естонські чиновники стверджують, що якщо Україна зможе протриматися до весни, то Путін зіткнеться зі зростаючим невдоволенням всередині власного режиму, йому буде важче переконати інших можновладців у тому, що Росія може пережити своїх опонентів. У довгостроковій перспективі, за словами Міхала, Росія "абсолютно" руйнує своє економічне майбутнє.

Раніше глава естонського уряду Крістен Міхал зазначив, що приєднання до організації Північноатлантичного договору є єдиним надійним механізмом гарантій безпеки для України. Прем'єр-міністр Естонії також сподівається на успішний процес переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, який розпочнеться у 2025 році.