МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на українських підстанціях АЕС
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжили моніторингову місію на підстанціях Укренерго, які є критично важливими для роботи атомних електростанцій. З посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, повідомляє ЛігаБізнес.
Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили продовження місії під час позачергового засідання Ради управителів агентства. Сторони узгодили графік візитів.
"Лише минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Та ворог продовжує свою агресію і нещадно атакує, зокрема і підстанції, що є критично важливими для роботи атомної генерації", – зазначив Галущенко.