МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на українських підстанціях АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжили моніторингову місію на підстанціях Укренерго, які є критично важливими для роботи атомних електростанцій. З посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, повідомляє ЛігаБізнес.

Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили продовження місії під час позачергового засідання Ради управителів агентства. Сторони узгодили графік візитів.