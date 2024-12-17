Зеленський підписав закон про реєстр депортованих до РФ українських дітей

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".﻿ З посиланням на пресслужбу Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Згідно з законом № 4071-IX, в Україні буде створено Реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України.

Крім того, держава визначила засади створення та функціонування Системи обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії РФ.

"Йдеться про травму чи ушкодження здоров’я, катування, жорстоке, нелюдське поводження чи покарання, втрату доступу до медичних, соціальних чи освітніх послуг, тощо" , - уточнили у ВР.

Зокрема, обліку підлягатиме інформація про шкоду особистим немайновим правам, завдану починаючи з 19 лютого 2014 року громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебували на території України.