Зеленський знову різко розкритикував Орбана

Президент Володимир Зеленський відкинув потребу в посередниках для спілкування з новообраним президентом США Дональдом Трампом, розкритикувавши прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за спроби втрутитися﻿. Про це він сказав на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє Ділова столиця.

Зеленський заявив, що має намір безпосередньо спілкуватися з Трампом і в цьому не потребує допомоги інших країн чи політиків, "які піаряться на цьому".

"І скажу прямо: і всередині нашої країни мені не потрібні посередники" , — додав президент.

Він окремо розкритикував Віктора Орбана за спроби посередництва між США та переговори з Росією. За словами Зеленського, Орбан не має важелів впливу на господаря Кремля Володимира Путіна.

"Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні в кого. В Орбана є така армія? Немає. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Хай собі залишить" , — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у відносинах із США також не хоче втручання Орбана.