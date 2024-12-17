Зеленський знову різко розкритикував Орбана
Президент Володимир Зеленський відкинув потребу в посередниках для спілкування з новообраним президентом США Дональдом Трампом, розкритикувавши прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за спроби втрутитися. Про це він сказав на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє Ділова столиця.
Зеленський заявив, що має намір безпосередньо спілкуватися з Трампом і в цьому не потребує допомоги інших країн чи політиків, "які піаряться на цьому".
"І скажу прямо: і всередині нашої країни мені не потрібні посередники", — додав президент.
Він окремо розкритикував Віктора Орбана за спроби посередництва між США та переговори з Росією. За словами Зеленського, Орбан не має важелів впливу на господаря Кремля Володимира Путіна.
"Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні в кого. В Орбана є така армія? Немає. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Хай собі залишить", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що у відносинах із США також не хоче втручання Орбана.
"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там…" — не вийде. Я його не пущу. І таких, як він. Нам потрібні прямі відносини зі США", — наголосив президент.