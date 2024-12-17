До кінця року у "Резерв+" деяким категоріям не можна буде оформити відстрочку

У застосунку "Резерв+" з сьогоднішнього дня тимчасово недоступна функція онлайн-відстрочки для окремих категорій громадян. Причиною є проведення технічних робіт у Єдиній державній електронній базі з питань освіти З посиланням на Міноборони, повідомляє Ділова столиця.

У відомстві зазначили, що з вівторка, 17 грудня, і орієнтовно до понеділка, 30 грудня, студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".

При цьому на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.

Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+". Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" буде відразу повідомлено.