Туск закликав партнерів не спекулювати на можливій поразці України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні прибув з візитом до Львова. Він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України. Про це він заявив під час візиту до Львова, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Я звертаюся до всіх лідерів західного світу - ми всі повинні підтримати Україну в цей час, як ніколи раніше. Припиніть спекулювати про можливу поразку України" , - заявив Туск.

Він також заявив, що Польща готує 46-й транш допомоги Україні, який буде передано в січні. Його розмір становить 100 мільйонів євро.

"Ми готуємо наступну донацію" , - сказав Туск.

За словами Туска, можливо, Польща спільно з іншими партнерами буде готова передати "деяку техніку", яка потрібна Україні.

Нещодавно Туск заявив, що мирні переговори для завершення війни між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими.

Пізніше Зеленський розповів, що провів розмову з Туском. Вони обговорили спільну роботу та плани на період головування Польщі в ЄС.