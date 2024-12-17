Ермак исключает переговоры с РФ, пока у нее есть ресурсы на войну

Переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії не буде ресурсів продовжувати війну. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, повідомляє Укрінформ.

«Переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну» , - заявив Єрмак.

Він наголосив, що мир можливий лише через силу, і саме для посилення України був створений План перемоги.

«Цей стратегічний документ адресований міжнародним партнерам. Він зафіксував позицію України, окреслив реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Це дало старт широкій кампанії на підтримку цього плану. 1087 із 1261 ради в Україні, а це близько 90%, вже прийняли звернення на підтримку плану. 174 ради мають намір зробити це найближчим часом. 393 ради, що мають міжнародних партнерів, вже прийняли 1734 звернення до регіонів, міст і громад-побратимів у 54 державах світу» , - сказав керівник ОП.

Ці звернення, за словами Єрмака, містять ключові меседжі Плану перемоги та заклик його підтримати.

Він зазначив, що зараз ситуація на фронті залишається складною.