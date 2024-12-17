МСЕК замінять понад 1300 експертних команд з оцінки інвалідності

Міністерство охорони здоров'я сформувало 1348 експертних команд з оцінки повсякденного функціонування, які замінять медико-соціальні експертні комісії. З посиланням на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Ділова столиця.

"Визначено перелік лікарень, в яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. На зараз до нього увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Вони відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг і охоплюють усі регіони країни. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність. Заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближеності" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість лікарень вже визначились із першим переліком лікарів, які будуть працюватимуть в експертних командах. Наразі це понад 4300 фахівців, тоді як у МСЕК працювало майже 1300.

Загалом зараз створено 1348 експертних команд. Найбільше — за профілем "загально-хірургічна", "загальна", "хірургічна" та "травматологічна". Серед інших профілів команд — кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична. Оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року будуть ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.