"Укренерго" оприлюднило графіки відключень на середу

В Україні завтра, 18 грудня, знову будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати лише у половини кожної черги. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Завтра, 18 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів буде таким:

07:00 – 20:00 пів черги відключень.

А ось для промисловості та бізнесу час застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 - 20:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Наразі тривають ремонтні роботи на енергооб’єктах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.