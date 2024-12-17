Rheinmetall передасть Україні ще два десятки БМП Marder

Німецький збройовий концерн Rheinmetall наступного року передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.﻿ Про це повідомляється на сайті концерну, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у грудні цього року Rheinmetall отримав замовлення на поставку Україні ще 20 БМП Marder 1A3. Поставка запланована на першу половину 2025 року. Точна сума замовлення не повідомляється, проте вказується, що це «двозначне число у мільйонах євро».

Поставка буде профінансована Німеччиною. Загалом Rheinmetall вже відправила Збройним силам України сотні бойових машин піхоти Marder.

У версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу були поставлені концерном Rheinmetall Group на замовлення німецького уряду в березні 2023 року.

Навесні 2022 року Rheinmetall розпочала капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх запасів за власний кошт. Відтоді БМП постійно ремонтуються та передаються для негайного розгортання.