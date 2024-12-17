На Херсонщині за три місяці через дрони загинули 30 людей, ще 350 поранено

У Херсонській області за останні три місяці через російські атаки дронами загинули 30 людей, ще 350 поранені, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Лише за останні три місяці на Херсонщині поранені 350 людей, загинули 30. Це лише тільки від дронів та скидів. Всі ці цифри – це цивільні люди. Росіяни постійно направляють нові підрозділи, які навчаються на наших цивільних людях. Потім ці підрозділи переходять на більш активні ділянки фронту" , - сказав очільник Херсонської МВА.

Мрочко закликав до створення "умовного купола" над містом Херсон чи інших способів боротьби з російськими дронами.