Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення РФ прав людини на ТОТ України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», повідомляє Укрінформ.

«За» документ проголосували 81 країна, «проти» -14, «утрималися» - 80.

Проти голосували Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан, Зімбабве.

Резолюція ГА ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» ухвалюється щорічно з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання.