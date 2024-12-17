У США відреагували на підрив російського генерала у Москві

Сполучені Штати стверджують, що не були заздалегідь попереджені про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова в Москві.﻿ Про це американський посадовець на умовах анонімності сказав журналістам. З посиланням на AFP, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовник сказав, що "США не знали заздалегідь про операцію", в результаті якої загинув Кириллов.

"Ми не підтримуємо такого роду діяльність і не сприяємо їй" , – додав він.

Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив Кириллова є спецоперацією Служби безпеки України.

У Великій Британії з огляду на вбивство російського генерал-лейтенанта заявили, що не будуть оплакувати смерть "людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу".