Лубинець розповів, які скарги найчастіше надходять від військових

Від початку цього року до омбудсмена звернулися близько 4 тисяч чинних військовослужбовців, найбільше скарг - на ненадання відпусток та невиплату грошової допомоги після поранень.﻿ Про це на преспідході у Харкові сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Укрінформ.

«За цей рік від дійсних військовослужбовців ми отримали достатньо велику кількість звернень – близько 4 тисяч. І по кожному питанню була від нас юридична реакція. На першому місці (за кількістю – ред.) – звернення, які стосувалися порушених прав на відпустку, на виплату допомоги при пораненні. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів» , – розповів Лубінець.

Щодо зловживань у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ уповноважений поки що не може сказати, про яку кількість постраждалих ідеться, наразі це таємниця слідства.

«Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року по цій ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки факт, який зараз став відомий, але і яка була реакція на попередні звернення» , – сказав Лубінець.

Як повідомлялося, «Українська правда» оприлюднила інформацію про знущання над військовими, вимагання грошей та кумівство у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

У Збройних силах України почали перевірку щодо зловживань посадових осіб вказаної бригади.

17 грудня стало відомо, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України та оголосили підозру її командиру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку у Хмельницькій області, замість їхньої служби в зонах бойових дій.