Прем'єр Польщі заявив про "очевидний прогрес" в історичних питаннях з Україною

Між Польщею та Україною є «очевидний прогрес» в історичних питаннях. На цьому наголосив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові. З посиланням на РАР, повідомляє Новое время.

Туск зазначив, що поляки чекають на рішення стосовно ексгумації жертв Волинської трагедії, однак також розуміють, якою є ситуація.

«Історія ніколи не була легкою, але вона, безумовно, не може нас розділити й вона, безумовно, не розділить нас» , — заявив прем'єр-міністр Польщі.

17 грудня Дональд Туск прибув до Львова з робочим візитом. Зокрема він провів зустріч з Володимиром Зеленським.