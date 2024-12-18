Курс валют НБУ на 18 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 грудня досяг рівня 41.8271 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.9143 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 32 коп. до 53.1413 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6534 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.3012 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.827 100
|EUR
|Євро
|43.914 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.141 300
|CHF
|Швейцарський франк
|46.653 400
|PLN
|Польський злотий
|10.301 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.