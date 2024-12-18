Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 грудня досяг рівня 41.8271 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.9143 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 32 коп. до 53.1413 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6534 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.3012 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.827 100 EUR Євро 43.914 300 GBP Фунт стерлінгів 53.141 300 CHF Швейцарський франк 46.653 400 PLN Польський злотий 10.301 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.