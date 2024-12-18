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Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 грудня досяг рівня 41.8271 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.9143 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 32 коп. до 53.1413 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6534 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.3012 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.827 100+0.0868
EUR Євро 43.914 300+0.1079
GBP Фунт стерлінгів 53.141 300+0.319
CHF Швейцарський франк 46.653 400--0.1066
PLN Польський злотий 10.301 200+0.0274

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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