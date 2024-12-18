Зеленський: Трамп знає про небажання України просто заморозити війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп знає про небажання України здаватись та заморожувати війну. Водночас він відчув, що обраний президент США хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання конфлікту в Україні. Про це він розповів під час спілкування онлайн з читачами французького видання Le Parisien, повідомляє Укрінформ.
"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", - прокоментував глава України підсумки переговорів з Трампом в Парижі.
Він також додав:
"Небезпека полягала б у тому, щоб сказати: Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".
За його словами, Дональд Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб розв'язати питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації.
"Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", - сказав він.
На думку Зеленського, важливо, щоб зміни в США з приходом Трампа до влади були на користь України.
"Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди вже працюють з командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", - підкреслив він, додавши, що Америка може впливати на Путіна.