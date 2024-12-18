"Укрзалізниця" пустить новий поїзд між Чернівцями та Львовом
"Укрзалізниця" призначає регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Регіональний поїзд курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці у такі дати:
- грудень — 21-25, 27-31;
- січень — 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.
"Глибина продажу квитків — 5 діб до дати відправлення", — зазначають в "УЗ".
Про подальше курсування обіцяють сповістити згодом.
Як повiдомлялось, "Укрзалізниця" запустить на зимові свята додаткові поїзди.