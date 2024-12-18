У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За останню добу, з 17 на 18 грудня, армія РФ втратила 1580 солдатів. Також захисники України знищили 21 бойову броньовану машину, 60 одиниць автотехніки та 64 БпЛА, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 766 690 (+1580) осіб;

танків - 9571 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 19 772 (+21) од.;

артилерійських систем - 21164 (+5) од.;

РСЗВ - 1256 од.;

засоби ППО - 1025 од.;

літаків - 369 од.;

вертольотів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20470 (+64) од.;

крилаті ракети - 2943 од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 31610 (+60) од.;

спеціальна техніка - 3652 (+2) од..

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія веде активні бойові дії на ділянці фронту, протяжність якої становить 1170 кілометрів.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Турецькому та Времівському напрямках.

На півдні країни обстановка напружена, але контрольована. Що ж стосується Оріхівського та Придніпровського напрямків - там ворожі наступи низької інтенсивності.