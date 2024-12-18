Повітряні сили: ППО збила понад 50 безпілотників, ще 30 – не досягли цілей

У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну ударними та імітаційними дронами. Сили протиповітряної оборони збили 51 безпілотник, ще 30 – зникли з радарів та не досягли цілей.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 81 "Шахед" та безпілотник іншого типу з районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)" , – йдеться у повідомленні.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.