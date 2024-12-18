Російські війська обстріляли Куп'янськ: поранено двох поліцейських

Російське військо 17 грудня обстріляло Куп’янськ Харківської області з реактивної артилерії та атакувало дронами, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківщини.

Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ з РСЗВ "Ураган". Пошкоджене приватне підприємство.

Згодом — атакували двома дронами "Молнія".

Від одного з ударів поранені двоє поліцейських.

Від іншого — понівечений приватний будинок.

По селищу Золочів увечері вдарили трьома керованими авіабомбами та чотирма дронами Shahed, обстріляли з РСЗВ. Поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки, газогін, ЛЕП, є руйнування на агропідприємстві.

Авіабомбами також били по 5 селах Золочівської громади — Березівці, Чорноглазівці, Снігах, Удах, Орішанці.

"По відкритій місцевості. Без постраждалих" , — описують наслідки ударів правоохоронці.

Село Василів Хутір Чугуївського району атакували безпілотником. Побиті вікна в адміністративному приміщенні комунального підприємства.

Як повiдомлялось, окупанти вдарили по прикордонню Чернігівщини, загинув пенсіонер.