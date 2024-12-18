Російські війська обстріляли Куп'янськ: поранено двох поліцейських
Російське військо 17 грудня обстріляло Куп’янськ Харківської області з реактивної артилерії та атакувало дронами, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні поліції Харківщини.
Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ з РСЗВ "Ураган". Пошкоджене приватне підприємство.
Згодом — атакували двома дронами "Молнія".
- Від одного з ударів поранені двоє поліцейських.
- Від іншого — понівечений приватний будинок.
По селищу Золочів увечері вдарили трьома керованими авіабомбами та чотирма дронами Shahed, обстріляли з РСЗВ. Поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки, газогін, ЛЕП, є руйнування на агропідприємстві.
Авіабомбами також били по 5 селах Золочівської громади — Березівці, Чорноглазівці, Снігах, Удах, Орішанці.
"По відкритій місцевості. Без постраждалих", — описують наслідки ударів правоохоронці.
Село Василів Хутір Чугуївського району атакували безпілотником. Побиті вікна в адміністративному приміщенні комунального підприємства.
Як повiдомлялось, окупанти вдарили по прикордонню Чернігівщини, загинув пенсіонер.