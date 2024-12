У шортлисти "Оскара" потрапили два документальні фільми про Україну

Документальні фільми про війну в Україні "Порцелянова війна" та "Одного разу в Україні" потрапили до коротких списків номінантів на 97 премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Про це йдеться у пресрелізі Академії, повідомляє Укрінформ.

Стрічка "Порцелянова війна" (Porcelain War), яка потрапила до категорії «Документальний повнометражний фільм», стала однією із 15 робіт у цьому шортлисті.

Фільм, знятий режисером Бренданом Белломо та Славою Леонтьєвим. Над виробництвом "Порцелянової війни" працювали кіномитці із США, України та Австралії. У картині розповідається про трьох митців порцелянової анімалістики з України, сам Слава Леонтьєв також знявся у фільмі.

Іншим документальним фільмом про війну в Україні, який потрапив у короткі списки номінантів на премію "Оскар", став "Одного разу в Україні" (Once upon a Time in Ukraine).

Він разом зі 13 своїми конкурентами потрапив у категорію "Документальний короткометражний фільм".

Режисерами фільму, який розповідає про війну в Україні очима дітей, стали Бетсі Вест та Ерла Мака.

Зазначається, що голосування за номінації починається в середу, 8 січня, і завершується у неділю, 12 січня.

Номінанти на 97 церемонію вручення премії "Оскар" будуть оголошені у п'ятницю, 17 січня.

Сама церемонія відбудеться в неділю, 2 березня, у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.. Її транслюватимуть у прямому ефірі більш ніж у 200 країнах.