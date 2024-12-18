Німеччина переносить ремонтний центр української техніки зі Словаччини: у чому причина

Німеччина вирішила перенести ремонтний центр для української великої військової техніки, створений у Словаччині, на власну територію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ntv.

Як заявив речник Міністерства оборони Німеччини, процес має завершитися до 31 грудня 2024 року.

Повідомляється, що рішення було ухвалене через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.

Відомо, що цей ремонтний центр розпочав свою роботу у Словаччині з кінця 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.

Однак Словаччина, за словами німецьких посадовців, неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.

Також серед ключових проблем були названі розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.

Попри перенесення центру, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Там нагадали, що у Литві та на території України вже працюють інші німецькі ремонтні центри, які також обслуговують надану ЗСУ військову техніку.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина є одним із провідних партнерів України, надаючи значну військову допомогу в її протистоянні російській агресії.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що Берлін профінансує передачу Україні ще 20 БМП Marder.

Також сьогодні Німеччина разом з іншими країнами продовжує обговорювати питання миротворчої місії в Україні після завершення бойових дій. Коментуючи можливість відправки німецьких солдатів як миротворців в Україну, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що це можливо.

Окрім цього, Польща закликала Німеччину збільшити військові витрати, адже припускає, що новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації може скоротити допомогу Києву.